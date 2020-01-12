بريطانيا: إيران احتجزت سفيرنا في طهران دون مبرر أو تفسير

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قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، إن السلطات الإيرانية احتجزت السفير البريطاني لدى طهران لـ«فترة قصيرة» أمس السبت.
وأفادت شبكة «سكاي نيوز» أن السفير روب ماكاير احتجز وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في طهران وأن احتجازه استمر لأكثر من ساعة.
وأضاف راب في بيان: إن اعتقال سفيرنا في طهران دون مبرر أو تفسير يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وتابع: الحكومة الإيرانية في مفترق طرق حاليا. ويمكنها أن تستمر في مسيرتها نحو وضع منبوذ بكل تبعاته من عزلة سياسية واقتصادية، أو اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات وأن تمضي قدمًا في المسار الدبلوماسي، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
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