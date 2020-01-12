شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هيثم الحريرى: موقفنا من الأزمة الليبية داعم للقيادة السياسية والجيش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هيثم الحريرى، إن مصر بلد السلام وإنه إذا تصورت أى دولة معادية، أنها من الممكن أن تمس استقرارنا، سنكون رجلًا واحدًا، مشددًا على موقفه الداعم للقيادة السياسة، والقوات المسلحة المصرية، بشأن الأزمة الليبية.

وقال النائب كمال أحمد فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، عقب كلمة لرئيس البرلمان الليبيى عقيلة صالح، إن التاريخ يعيد نفسه ويسطر ملاحم جديدة لأبناء الشعب العظيم، وأنه ما يدور اليوم ليس جديد، وأن الشعب المصرى دافع عن سوريا أكثر من مرتين.

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وأضاف "أحمد"، أن الشأن العربى شأن مصرى، وأن الأراضى العربية شاء القدر أن تكون شأن مصرى، وكتب الله علينا ذلك، متابعًا: "المسألة بالنسبة لتركيا مسألة مصلحة وفقط، ولكن بالنسبة لمصر، كل شبر عربى شأن مصرى، وهذا ليس جديد".

وقالت النائبة شادية خضير، عضو البرلمان العربى، إن ممثلين البرلمان المصرى به، تقدموا ببيان عاجل بالبرلمان العربى برفض أى تدخل فى ليبيا الشقيقة، مشيدة بمدى الحكمة والسياسة التى تحلت بها القيادة السياسية، وكذلك وعى وإدراك جيشنا الوطنى بخطورة ما يجرى فى المنطقة.