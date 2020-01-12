برلمانيون: نفوض القيادة السيساية لاتخاذ ما تراه ونعلم حكمتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أعضاء مجلس النواب أن الشعب المصرى يقف على قلب رجل واحد، وراء القيادة السياسية، وأعلنوا تفويضهم القيادة السياسية لاتخاذ اللازم فيما يتعلق بالقضية الليبية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال والتى شهدت تعقيب عددا من النواب على الأزمة الليبية.

وقال النائب محمد فؤاد أن الأمين العام للأمم المتحدة أدان فى 3 يناير التدخل التركى فى الشأن الليبىى، واستنكرته الخارجية المصرية وحذرت منه جامعة الدول العربية مضيفا دائما نجنح للحلول السياسية لكن ما يحدث يمس الأمن القومى المصرى ومن حق مصر الدفاع عن حدودها.

وتابع قائلا :"ندعم القيادة السياسية ونثق فى أننا نستطيع تجاوز الأمر ونكون فى أمان".

فيما قال النائب جلال عوارة، أن مصر ليست من الدول التى تدعو إلى حرب وستظل تدعو للسلام والحلول السياسية والدبلوماسية، لافتا إلى أن الوضع فى ليبيا ليس وطنيا، فكل الميلشيات المسلحة فى سوريا وليبيا متعددة الجنسيات، وهى غير وطنية تحمل سلاحا فى وجه الجيوش الوطنية فى هذه الدول.

وأضاف: "لابد من تطهير الأراضى العربية من غير الوطنيين لأنهم يتسسبون فى إراقة الدماء وعدم الاستقرار".

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وقالت النائبة هالة مستكلى: "كل من تسول له نفسه أن يمس شبرا واحدا من أرض الوطن العربى اقول له هيهات وارجع للتاريخ مصر أم الدنيا، ولن يمسها أحد واقول للعالم فلتراجعوا حسابتكم ".

وأضافت: "مصر هى الأم الحاضنة والعروبة واليوم فرحت جدا بكل الكلمات التى قيلت من المعارضة مشيرة إلى أن الشعب المصرى يقف على قلب رجل واحد وراء القيادة السياسية".

وقالت :"تحية اعتزاز للرئيس راعى الأسرة المصرية والعروبة".

وأكد النائب سلامة الجوهرى أن الحدود الغربية عمق استراتيجى وأمن قومى، مشيرا إلى أن مصر جاهزة برا وجوا للدفاع عن مقدراتنا وحدودنا ونفوض قيادتنا لاتخاذ اللازم ونعلم حكمتها".

وقال النائب فايز بركات:" ندعم القيادة الليبية الممثلة فى مجلس النواب والجيش الوطنى الليبى".

وأشار بركات إلى أن الرئيس السيسى قال: "أنا مسالم ومقاتل عنيد وشرس وهذه رسالة لمن يفهم بأن أمن مصر لا يمكن المساس به".