شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة لوداع نظيره الليبى عقب إنهاء كلمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة الآن، بحضور عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى، عقب إلقاءه لكلمة فى الجلسة العامة عما يدور فى ليبيا، وذلك لوداعه ثم عقد جلسة اخرى بعد قليل.

وجه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، تحية للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى وأعضاء البرلمان، على موقفهم المساند لليبيا فى أزمتها الراهنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصرى، برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم الأحد.

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وقال عقيلة، إن التاريخ لن ينسى تسجيل مواقف وصفحات مضيئة لليبيين فى مواجهة ما تعرضوا له من عدوان تركى، لافتًا إلى أن الشعب الليبى أراد التنمية والعيش فى حياة أفضل إلا أنه وجد نفسه أمام "ضباع" العمليات الإرهابية، بقيادة دول تدعى الإسلام.

وأكد المستشار عقيلة صالح، أن ليبيا لا تستعدى أحدا، وإنما تدافع عن حقوقها المشروعة فى الحفاظ على أراضيها.

ولفت صالح، إلى أن محاولة تركيا بائسة فى محاولة نشر الفوضى فى الأراضى الليبية، من خلال حربا بالوكالة لصالح بعض الجماعات الإرهابية.

وأشاد بالموقف المصرى والقوات المسلحة المصرية المساندة للقضية الليبية فى رفض التدخلات العسكرية التركية على الأراضى الليبية، وما تمثله من انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية.