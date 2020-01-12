شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبد العال: إذا تطورت الأمور للمساس بأمننا القومى.. فلنا ذراعنا الطويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر لا تقدم الحلول العسكرية على الحلول السلمية فى أى أزمة عربية، مضيفاً:"جعلنا للحل السلمى أولوية فى كل الأوقات، قلنا ارفعوا أيديكم عن سوريا، وحدث ما حدث والعالم الآن يحاول أن يجد حل سلمى، وحذرنا مراراً وتكراراً مما يحدث فى اليمن، وقلنا مراراً وتكراراً، وقلنا أن ذلك لن يصنع حلاً، وحدث ما حدث".

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، أن مصر كانت راعية لكل الليبيين، فى كل الأوقات، إلا أن بعض هذه القيادات وكان على رأسهم فايز السراج، تم اختطافه من الجماعات الارهابية فى طرابلس، وهو أسيرهم حتى الآن، ولجأ للطرف التركى أول من أشعل المنطقة.

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وشدد رئيس البرلمان:"مصر كانت أول من دعت للحل السلمى، بدليل اجتماع 5 وزراء خارجية فى القاهرة، وكانت هناك اتصالات من القيادة السياسية وكل الأطراف الفاعلة للوصول إلى حل سلمى فى الأزمة الليبية، وأقول إنه إذا تطورت الأمور للمساس بالأمن القومى المصرى، فللقوة المصرية حساباتها، وللقوة المصرية ذراعها الطويل".