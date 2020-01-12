شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يجرى دراسة لعينة عشوائية من وسائل إعلامية طبقا لـ17 معيارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المجلس الأعلى تنظيم الإعلام، دراسة لعينة عشوائية من وسائل الإعلام شملت صحف قومية وخاصة وحزبية "يومية وأسبوعية " وبرامج اجتماعية وسياسية خلال الفترة ( سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر 2019 ) طبقًا لمجموعة من المعايير التى وضعتها لجنة المعايير بالمجلس وعددها 17 معيارًا وهى السب والقذف والتهكم والسخرية، تعميم الاتهامات، التخوين، الأخبار مجهولة المصدر، هل يقدم خدمة للمجتمع أم يقدم حالات فردية، عدم احترام الرأى الآخر وخلط الخبر بالرأى والحض على الكراهية أو التميز ونشر الشائعات والألفاظ المتدنية وصحة الصور والفيديوهات واستضافة شخصيات غير مؤهلة.

انتقاد سلوكيات المصريين بألفاظ لا تليق وخلط الاعلان بالمادة الاعلامية وعدم إحترام اللغة العربية ومعلومات غير دقيقة.

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تضمنت الدراسة فحص ومتابعة عدد 6 صحف وهى الأهالى – المصرى اليوم – الشروق – الجمهورية – الأخبار – الأهرام، بلغ إجمالى المخالفات بالصحف خلال شهر نوفمبر 30 مخالفة و86 مخالفة فى ديسمبر 2019، وجاءت أكثر المخالفات فى معايير ( الأخبار مجهولة المصدر – معلومات غير دقيقة – عدم احترام اللغة العربية – تعميم الاتهامات).

وبعد تحليل مضمون نتائج الفحص تبين أنه بالنسبة للصحف فى نوفمبر 2019، تصدر معيار الأخبار مجهولة المصدر قائمة المخالفات بـ13 مخالفة بنسبة ( 43.3% ) من إجمالى المخالفات التى تم رصدها بالمعايير المحددة من قبل اللجنة، و بالنسبة لمعيار معلومات غير دقيقة 5 مخالفات بنسبة ( 16.6%) من إجمالى المخالفات التى تم رصدها، معيار تعميم الاتهامات بلغت عدد المخالفات (4) بنسبة (13.3%) من إجمالى مخالفات المعايير، كما تساوت معايير التهكم والسخرية، الحض على الكراهية ( 2 مخالفة لكل منهما بنسبة ( 6.6% )، و تساوت معايير خلط الخبر بالرأى وصحة الصور والفيديوهات، انتقاد سلوكيات المصريين (مخالفة واحدة لكل منهما) بنسبة 3.3%.

أما بالنسبة للصحف فى ديسمبر 2019، تصدر معيار الأخبار مجهولة المصدر بعدد مخالفات 35 بنسبة 40.6%، ومعيار تعميم الاتهامات بعدد مخالفات 15 بنسبة 17.4%، ومعيار معلومات غير دقيقة بلغ 14 مخالفة بنسبة 16.3% من إجمالى المخالفات عددها 86 خلال شهر ديسمبر، ومعيار عدم احترام اللغة العربية 7 مخالفات بنسبة8.14 % من اجمالى المخالفات، ومعيار التهكم والسخرية بلغ 4 مخالفات بنسبة 4.6% من إجمالى المخالفات، كما تساوت معايير الحض على الكراهية، الالفاظ السوقية، انتقاد سلوكيات المصريين حيث بلغت 3 مخالفات لكل منها بنسبة (3.4%)، ومعيار نشر الشائعات بلغ 2 مخالفة بنسبة 2.3% من إجمالى المخالفات البالغ عددها 86.