شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال عن أزمة ليبيا: جبهتنا الداخلية متماسكة وتقدير الموقف مطمئن 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، المصريين، قائلا: حضرت اجتماع مجلس الأمن الوطنى الأخير، وأطمئنكم ليس هناك قلق على الإطلاق، هناك متابعة للموقف بدقة سواء فى تطوراته أو ما يتم اتخاذه من تطورات بالجبهة الغربية وبالأخص الشقيقة ليبيا.

وأضاف، خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، " التقدير للموقف مطمئن بنسبة مائة فى المائة، ونتمنى الأزمة تنتهى ويعود الجميع للعقل والرشد، وجبهتنا الداخلية متماسكة وقوية".

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وتابع موجها كلمته للنواب: الجبهة الداخلية فى مصر بخير ومتماسكة، وأنتم كنواب عليكم التواصل مع الجميع لتشرحوا الموقف تمام من كل جوانبه، فارجو ان تعطوا رسالة تطمينية لكل أبناء الشعب المصري".

واختتم كلمته قائلا: انتم فى أيدى أمينة، انتم فى أيد قيادة سياسية أمينة على هذه الدولة، وهناك قوات مسلحة تشكل الدرع والسيف لهذا الوطن ولديها جاهزية تماما تسليحا وتدريبا لاى خطورة أو استشعار لاى خطورة تمس الامن القومى المصري.