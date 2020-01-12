شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يفوض مكتب المجلس فى تحديد موعد 42 طلب مناقشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 42 طلب مناقشة مقدم من النواب حول موضوعات اجتماعية واقتصادية وثقافية تهم المواطنين، ويرغب النواب فى معرفة سياسة الحكومة بشأنها..

وتشمل الطلبات الآتى:

1- طلب من النائب أبو المعاطي مصطفى وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأعلاف وماله من تأثير سلبي على الثروة الحيوانية.

2- طلب من النائب أبو المعاطي مصطفى وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع سعر عادل لمحصول القطن يراعي التكاليف الباهظة لزراعته.

3- طلب من النائب أبو المعاطي مصطفى وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء مساكن إسكان اجتماعي وخاصة بمدن محافظة دمياط.

4- طلب من النائب بسام فليفل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور بيوت وقصور الثقافة.

5- طلب من النائب بسام فليفل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعفاء المزارعين من غرامات زراعة الأرز.

6- طلب من النائب محمد الكوراني وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه.

7- السيد العضو محمد الكوراني وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المصانع المتعثرة وخاصة بالإسكندرية.

8- طلب من النائب محمد الكوراني وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير الطرق الداخلية وخاصة بالإسكندرية.

9- طلب من النائب محمد الكوراني وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الصرف الصحي ببعض المناطق وخاصة بالإسكندرية.

10- طلب من النائب محمد الكوراني وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قصور الثقافة وخاصة بمحافظة الاسكندرية.

11- طلب من النائبة نشوى الديب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمراكز والمستشفيات الحكومية المعالجة للإدمان وزيادة عددها.

12- طلب من النائبة نشوى الديب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

13- طلب من النائبة نشوى الديب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نقص أسرة الرعاية المركزة والحضانات المخصصة لرعاية الاطفال.

14-طلب من النائب عفيفي كامل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة مرتبات المعلمين والاهتمام بالعملية التعليمية.

15- طلب من النائب عفيفي كامل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء البشريين عن العمل بالمستشفيات العامة لتدني رواتبهم.

16- طلب من النائب عفيفي كامل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء مدارس للتمريض بالمستشفيات العامة والجامعية.

17- طلب من النائب عفيفي كامل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الاستثمار في المشروعات الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة.

18- طلب من النائب حسين عشماوي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء بالوحدات الصحية وخطة تحويلها إلى مستشفيات جراحة اليوم الواحد، وخاصة بمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

19- طلب من النائب حسين عشماوي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم مشروع تكافل وكرامة وإيصاله لمستحقيه.

20- طلب من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الأطباء، والعاملين بالمستشفيات من أعمال البلطجة.

21- طلب من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إمكانية تدريس مادة سلوكيات القيادة لترسيخ الثقافة المرورية لدى التلاميذ.

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22- طلب من النائبة جواهر الشربيني وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مراجعة منظومة الخبز بداية من عملية طحن القمح وحتى توزيع أرغفة الخبز.

23- طلب من النائب فوزي فتى وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ندب بعض الموظفين من المحليات إلى هيئة البريد لسد العجز في أعداد العاملين بمكاتب البريد.

24- طلب من النائبة منى منير وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن عدم طرد سكان أرض اللواء بحي العجوزة من مساكنهم المقيمين فيها بنظام الإيجارات القديمة.

25- طلب من النائب جمال كوش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق من مبالغ رد الشيء لأصله وخاصة بمدينة بنها محافظة القليوبية.

26- طلب من النائب جمال كوش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العاملين بالتشجير والإدارات المحلية والتربية والتعليم وغيرهم بقطاعات الدولة.

27- طلب من النائب أحمد مدين وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين أوضاع الكنائس وخاصة بمحافظة المنوفية.

28- طلب من النائب أسامة العبد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بصناعة الأثاث وخاصة بمحافظة دمياط.

29- طلب من النائب أسامة العبد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المصانع والشركات المتعثرة للنهوض بالصناعة.

30- طلب من النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن منع تعدي أصحاب الكافيتريات والمحال العامة على أرصفة الشوارع والطرق العامة.

31- طلب من النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من محطات تقوية شبكات شركات المحمول داخل الكتل السكنية وتأثيرها الخطير علي حياة المواطنين

32 - طلب من النائب رشدي همام وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وعدم المغالاة في أسعارها.

33- طلب من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية وخاصة مستشفى حلوان العام.

34- طلب من النائب رضا البلتاجي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن المقابر المتواجدة داخل الحيز العمراني.

35- طلب من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توجيه الإعلام الرياضي لنبذ العنف والتعصب بين جماهير الكرة المصرية.

36- طلب من النائب عبد الباقي تركيا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة النظر في تقييم أسعار أراضي وضع اليد لتيسير التقنين على الأسر محدودة الدخل.

37- طلب من النائب سعيد حساسين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بقطاع الصناعة وخاصة صناعة الغزل والنسيج.

38- طلب من النائبة شيرين فراج وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم صناعة الأجهزة الطبية.

39-طلب من النائبة شيرين فراج وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم فرص حصول المرأة على البعثات العلمية بالخارج.

40-طلب مناقشة من النائب سعيد حساسين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير السياحة.

41- طلب مناقشة من النائبة شيرين فراج وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعاون والتآخي بين الجامعات المصرية والجامعات المتقدمة في الترتيب العالمي.

42. طلب مناقشة من النائبة شيرين فراج وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دمج التربية والثقافة بمنظومة التعليم لبناء الإنسان المصري