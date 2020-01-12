رسميا.. شاومي تطرح في مصر أفضل موبايل بالعالم في التصوير (صور وأسعار ومواصفات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامز ميلاد:

بعد جدل وترقب طويلين، أعلنت شاومي رسميا طرح هاتفها مي نوت 10، الذي يصنف بأنه يمتلك أفضل كاميرا في العالم، متفوقا على الهواتف الرائدة الأغلى سعرا مثل سامسونج وآيفون.

وحسب التصنيف النهائي لموقع dxomark المتخصص في كاميرات الهواتف الذكية، جاء مي نوت 10 في المركز الأول مناصفة مع هاتف هواوي الرائد ميت 30 برو.

ووفقا لتصنيف موقع gsmarena التقني المتخصص، حلت كاميرات شاومي مي نوت 10، في الصدارة منفردا، متفوقا على كل من سامسونج جالاكسي نوت 10 وآيفون 11 برو.

ويعد مي نوت 10، أول هاتف في العالم يأتي بكاميرا خماسية العدسات، الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل، مع عدستين للتقريب إحداهما بدقة 5 ميجاكسل والثانية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة ذات زاوية شديدة الاتساع بدقة 20 ميجابكسل وأخيرًا عدسة ماكرو للتصوير عن قرب.

ويمكن بواسطة هذه العدسات الوصول إلى تقريب بصري حتى 10X وتقريب رقمي حتى 50x، كما تنتج هذه الكاميرات صورا بدقة (12032 x 9024)، ما يعني إمكانية طباعة صورة بحجم لوحة إعلانات يبلغ عرضها أكثر من 4 أمتار.

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ويقدم مي نوت 10 تقنية تصوير الفيديو ShootSteady للحصول على تجربة تصوير فيديو ثابتة، إلى جانب تصوير فيديو كبير بتقنية slow-motion بمعدل 960 إطار في الثانية وتصوير الفيديو بدقة 4K باستخدام الزاوية شديدة الاتساع.

ويأتي مي نوت 10 بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم خاصية AI beautify وخاصية AI scene detection وخاصية AI portrait selfies وخاصية فتح الهاتف بالتعرف على الوجه تلقائيًا بتقنية الذكاء الصناعي وخاصية الصور السيلفي البانورامية.

وعلى غير المعتاد في فئة الهواتف المتوسطة العليا، يعد مي نوت 10، أول هاتف في هذه الفئة السعرية، يحتوي شاشة أموليد منحنية ثلاثية الأبعاد بحجم 6.47 بوصة، مع مستشعر بصمة بصري مدمج في الشاشة.

إطار الهاتف معدني، مع جسم زجاجي بالكامل من الأمام والخلف مغطى بطبقة حماية من كورنينج جوريلا جلاس 5، ويُطرح الجهاز في 3 ألوان هي الأسود والأخضر والأبيض.

يعمل الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 5260 مللي أمبير، مع خاصية الشحن السريع بقوة 30 وات.

كانت النقطة الأكثر إثارة للجدل، هي المعالج الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة ولا يتناسب مع إمكانات التصوير الفائقة، إذ يأتي مي نوت 10، بمعالج سنابدراجون 730G بدقة تصنيع 8 نانومتر. وربما تكون شاومي لجأت إلى هذا المعالج للحفاظ على المعادلة السعرية، إذ يباع الهاتف في نسختيه بسعري 8000 و9000 جنيه.