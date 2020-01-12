مصطفى الفقي: برنامج تأهيل القيادات الأفريقية يعكس حرص مصر على دعم شباب القارة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الدولة المصرية تحرص على العودة إلى قلب القارة الإفريقية باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل الدول الأفريقية، متابعًا: "منتدى الشباب الأفريقي الذي أقيم في أسوان هو أحد الخطوات المهمة التي اتخذتها مصر لخلق حالة من الحوار والتبادل الثقافي بين الشباب الأفريقي".

وأضاف "الفقي" في بيان صحفي اليوم الأحد، على هامش استقبال مكتبة الإسكندرية وفدا من الشباب الأفارقة المشاركين في الدفعة الثالثة لأعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، أن إعداد الكوادر الشبابية الأفريقية من خلال الأكاديمية الوطنية لتأهيل القيادات الشابة، أمر مهم للغاية ويساهم في التقارب والتحاور بين هؤلاء الشباب، وهو الدور الذي تطلع إليه مصر دائما.

يشار إلى أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، فيما جرى تخريج الدفعة الأولى في أغسطس الماضي.