رئيس جامعة المنصورة: تغيير جذري لشكل الاختبارات يواكب التطور التكنولوجي

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن مختلف كليات الجامعة أحدثت تغييرات في الاختبارات شكلًا ومضمونًا بما يتوافق مع التطور التكنولوجي ومتطلبات التحول الرقمي، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد، ويغطي كافة جوانب المقرر ويسمح بالقياس الجيد لمهارات وقدرات الطلاب.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد، لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية الزراعة يرافقه الدكتور ناظم شلبي، عميد الكلية، الدكتور محمد عبد المجيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة اللجان، وتوفير وسائل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، واطلع على آراء الطلاب حول مستوى صعوبة الامتحانات ومناسبتها للوقت المقرر لها.