بالصور.. رئيس مدينة رأس سدر يتابع أعمال تطوير طريق جامعة الملك سلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تابع المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، أعمال تطوير ورصف الطريق المؤدي لجامعة الملك سالمان فرع رأس سدر.

وقال رئيس المدين أن أعمال الرصف والتطوير جاءت في إطار مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بالمدينة.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتنفيذ المشروعات، وأوضح، أن طريق الجامعة يجري رصفه بطول كيلو متر، وبه حارتان للمرور، كما سيجري ربط الجامعة بالطريق الدولي.

رافق رئيس المدينة في جولته، المهندس عبد المنعم أحمد جمال، مدير إدارة المشروعات، بمجلس المدينة، وعصام إبراهيم، المسئول الفني بالإدارة الهندسية.