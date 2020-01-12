طمع في مكافأة تقاعده فقتله.. حبس عاطل قتل مسن في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بقتل مسن داخل شقته بالجيزة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم ارتكب الجريمة طمعا في الاستيلاء على المكافأة المالية التي تحصل عليها الضحية من عمله بعد بلوغه سن المعاش، إلا أنه لم يعثر على أي نقود، فاستولى على هاتفه المحمول وفر هاربا.

كشفت معاينة وتحريات رجال المباحث أن الضحية يقيم بمفرده بالشقة، عقب انفصال زوجته عنه، وأن المتهم استغل علاقة الجيرة التي تربطه بالضحية، وتوجه إليه، ثم قتله بسلاح أبيض، وفتش في محتويات الشقة، إلا أنه لم يعثر على المبلغ المالي الذي كان يستهدف سرقته.

Advertisements

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة، ما أكد لرجال المباحث أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو السرقة.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي الذي تولى جمع المعلومات أن عاطل يرتبط بعلاقة جيرة مع الضحية وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، طمعا في سرقة المكافأة المالية التي حصل عليها القتيل من عمله بعد بلوغه سن المعاش، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق التي أمرت بقرارها المتقدم.