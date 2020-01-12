يزور رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، يوم غد الأحد، تركيا، حيث من المتوقع أن يقابل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت وكالة الأناضول، أن السراج سيصل إسطنبول صباح الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر السراج يجري زيارة إلى تركيا غدا الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.