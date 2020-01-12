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السراج يجري زيارة إلى تركيا غدا الأحد

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يزور رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، يوم غد الأحد، تركيا، حيث من المتوقع أن يقابل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وقالت وكالة الأناضول، أن السراج سيصل إسطنبول صباح الأحد.

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