ضبط حزام ناسف ومتفجرات قرب جامع النوري في الموصل بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بالعثور على حزام ناسف وصاروخ طائرة ومتفجرات قرب جامع النوري في الجانب الأيمن لمدينة الموصل في محافظة نينوى وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المصدر في تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية إن
وأضاف أن الفريق عثر على قذيفتي هاون 120 ملم ، ورمانتين يدوية ، و3 عبوات ناسفة تصنيع محلي مخصصة للإلقاء اليدوي ، وصاروخ طائرة مسيرة ، موضحًا أنه تم التعامل مع تلك المواد وفق الإجراءات القياسية المعتمدة وتفكيكها في محلها دون حادث يذكر.
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