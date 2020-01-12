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جلسة مباحثات رسمية بين الملك سلمان ورئيس الوزراء الياباني لتعزيز التعاون

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عقد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون

وفق الرؤية اليابانية 2030، وفقاً لـ سبوتنك.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم التطرق، خلال اللقاء، "للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي

والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

 

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​حضر المباحثات، من الجانب السعودي، أمير منطقة الرياض ووزير الطاقة والخارجية والمالية والاقتصاد والتخطيط، مسؤولون آخرون.

ومن الجانب الياباني، حضر نائب رئيس مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي، ومسؤولون آخرون.

 

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