عقيلة صالح يزور موسكو اليوم لبحث مبادرة وقف إطلاق النار

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، حميد الصافي، أن رئيس المجلس عقيلة صالح، سيتوجه اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستغرق يومين لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا، وفقاً لـ سبوتنك.
وقال الصافي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سيتوجه اليوم خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو لمدة يومين، لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبياوالتأكيد على عدم وجود أي دور مستقبلي للميليشيات المسلحة، وأنه لا تفريط في دماء شهداء القوات المسلحة الليبية".
إلى أن البرلمان العربي سيصدر قرارًا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأضاف الصافي أن "البرلمان العربي سيعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع، يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة، بحضور المستشار عقيلة صالح والذي سيلقي كلمة أمام البرلمان عن آخر التطورات في الشأن الليبي"، لافتا
وأعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء، 8 يناير، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية وقف إطلاق نار في ليبيا، اعتبارا من يوم 12 يناير.
وكان المشير خليفة حفتر أعلن، في 12 ديسمبر الماضي بدء المعركة الحاسمة، والتقدم نحو طرابلس (مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا)، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك.
وتصاعدت حدة التوتر على الساحة الليبية بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق بعد إعلان تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
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