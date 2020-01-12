الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على مشاركته في تظاهرات "غير مرخصة" مساء أمس في وسط طهران، وفقاً لـ سبوتنك.
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران روب ماكاير احتجاجا على مشاركته في تجمع غير قانوني مساء أمس بطهران واعتقاله من قبل قوات الأمن فيالتظاهرة التي خرجت للتنديد بعدم إعلان الحكومة الإيرانية مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة.
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الأحد: "تم استدعاء السفير البريطاني في طهران روب ماكاير إلى وزارة الخارجية من قبل مساعد وزير الخارجية، للاحتجاج على السلوك غير القانوني بمشاركتهفي تظاهرات غير مرخصة مساء يوم أمس وسط العاصمة طهران، وأبلغت الخارجية السفير البريطاني مذكرة احتجاج شديدة اللهجة له وللحكومة البريطانية".
وأضاف البيان: "ذكر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي السفير البريطاني لدى طهران روب ماكاير بأن وجود السفراء الأجانب في التجمعات غير القانونية لا يتماشى مع مسؤولياته كممثل سياسي لبلده، وهو ما يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وينبغي على الحكومة البريطانية توضيح هذا التصرف".
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