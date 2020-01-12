آبي يبحث مع وزير الخارجية السعودي سبل تهدئة الأوضاع المتوترة في المنطقة

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد عن "قلقه البالغ" إزاء تصاعد أعمال التوتر في منطقة الشرق الأوسط بين أمريكا وإيران، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في الرياض وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال آبي حسبما ذكرت قناة "إن إتش كيه" اليابانية إن بلاده ستستمر في بذل الجهود الدبلوماسية لتهدئة هذه الأوضاع المتأزمة، مضيفا أنه يبحث سبل إرساء الاستقرار مع الدول ذات صلة، وخاصة

وأضاف آبي أن بلاده قررت إرسال سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز بي-3 سي إلى الشرق الأوسط بهدف جمع المعلومات التي تضمن أمن السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي إن أمر إرساء الاستقرار في المنطقة هو جانب مهم سلط البلدان الضوء عليه خلال اللقاء، كما رحب بالقرار الياباني، مشيرا إلى أن بلاده مسئولة عن ضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز.

وتشمل جولة آبي الرسمية زيارة كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

يذكر وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، أمر بنشر السفينة الحربية يوم الجمعة الماضي، قائلا إن طائرتي الدورية ستبدآن عملياتهما في 20 يناير الجاري. الجهود الدبلوماسية لتهدئة هذه الأوضاع المتأزمة، مضيفا أنه يبحث سبل إرساء الاستقرار مع الدول ذات صلة، وخاصة السعودية وأضاف آبي أن بلاده قررت إرسال سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز بي-3 سي إلى الشرق الأوسط بهدف جمع المعلومات التي تضمن أمن السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان.من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي إن أمر إرساء الاستقرار في المنطقة هو جانب مهم سلط البلدان الضوء عليه خلال اللقاء، كما رحب بالقرار الياباني، مشيرا إلى أن بلاده مسئولة عن ضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز.وتشمل جولة آبي الرسمية زيارة كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.يذكر وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، أمر بنشر السفينة الحربية يوم الجمعة الماضي، قائلا إن طائرتي الدورية ستبدآن عملياتهما في 20 يناير الجاري.

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