الأمين العام لحزب الله يكشف تفاصيل جديدة عن سليماني والمهندس

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن الجنرال قاسم سليماني، استطاع أن يؤسس مع قيادة حزب الله لعلاقة مختلفة ومميزة ومتينة، وفقاً لـ سبوتنك.

وجاءت تصريحات نصر الله خلال كلمة متلفزة، مساء اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى أسبوع شهداء محور المقاومة، والخاصة بمقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، خلال غارة جوية أمريكية، فجر الثالث

من الشهر الجاري.

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني أن سليماني بادر إلى المجيء إلى لبنان فور تسلّمه مسؤوليته في الحرس الثوري الإيراني، واستطاع أن يؤسس مع قيادة "حزب الله" لعلاقة مختلفة ومميزة ومتينة، منوها إلى أنه كان شريكا كاملا في تحرير لبنان في الخامس والعشرين من مايو عام

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2000، وكان دائما إلى جانب المقاومة في لبنان.

وقال نصر الله، إن أحد أسباب الانتصار على إسرائيل عام 2000 كان وجود قاسم سليماني بيننا وهو كان شريكا في الانتصار. وبعد انتهاء حرب تموز 2006، طلبنا منه مبلغا كبيرا جدا في أسرع وقت لإعادة الإعمار فـلبّى الطلب.

وأوضح حسن نصر الله، الحاج قاسم سليماني لم يكن يمثل نفسه بل ممثل للجمهورية الإسلامية وقيادتها، وعندما ينظرون الى حركات المقاومة في المنطقة يقولون إنها أداة إيرانية لكنها ليست كذلك بل صديقة لإيران.