موجة احتجاجات جديدة في عدة مدن إيرانية

نقلت وكالة رويترز تغريدات على تويتر قالت إنه "لم يتسن التحقق منها"، أفادت بأن عشرات المحتجين تجمعوا مجددا خارج جامعة في طهران ورددوا هتافات مناهضة للسلطات العليا، وفقاً لـ سبوتنك.

وأضافت أن عشرات المحتجين الإيرانيين ظهروا في صور على تويتر وهم يتجمعون في مدن

أخرى منها أصفهان.

وأشارت تغريدات على تويتر بحسب "رويترز" إلى أن عشرات المحتجين احتشدوا لليوم الثاني على التوالي في إيران اليوم الأحد مرددين هتافات مناهضة للسلطات في أعقاب إقرار الجيش بإسقاط طائرة الركاب

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الأوكرانية عن طريق الخطأ بعدما ظل لأيام ينفي مسؤوليته.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من التغريدات، لكن وسائل إعلام مرتبطة بالدولة أفادت بخروج احتجاجات مساء أمس السبت بعد قليل من إقرار الجيش بإسقاط الطائرة يوم الأربعاء واعتذاره.

وهتف المحتجون الذين احتشدوا في شارع أمام جامعة في طهران "يكذبون ويقولون إن عدونا أمريكا، عدونا هنا".

وتجمع المحتجون في مدن أخرى أيضا.