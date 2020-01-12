إطلاق صافرات الإنذار في غزة والجيش الإسرائيلي ينفي

هرع مئات المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في إحدى مستوطنات غلاف غزة، اليوم الأحد، إلى الملاجئ إثر انطلاق صافرات الإنذار، وفقاً لروسيا اليوم.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار في مستوطنة ناحال عوز دوت، الساعة 12:20 بعد ظهر اليوم، مشيرا إلى أن

سبب ذلك لا يكمن في إطلاق صواريخ من القطاع.

ولم يعلن الجيش، كما يفعل عادة في حالات مماثلة، أن إطلاق صافرات الإنذار جاء عن طريق الخطأ، ورأت في ذلك صحيفة "تايمز

أوف إسرائيل" ترجيحا محتملا أن المستوطنة تعرضت لهجوم "من نوع آخر".

وأكد سكان المستوطنة عدم سماعهم أصوات انفجارات في المنطقة.

ويأتي هذا الحادث بعد فترة من الهدوء سادت حدود غزة، على الرغم من التصاعد الحاد للتوترات الإقليمية إثر اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العراق.