خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من ملك البحرين

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم رسالة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

قام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى السعودية، خلال استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز له اليوم.

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