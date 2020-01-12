كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان الليبي يتوجه إلى روسيا اليوم لبحث مبادرة وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي حميد الصافي، مساء اليوم الأحد، بأن رئيس البرلمان عقيلة صالح، سوف يتوجه اليوم إلى عاصمة روسيا (موسكو)، في زيارة تدوم لمدة يومين؛ لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضح المستشار حميد الصافي: أن "رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، سيتوجه اليوم في زيارة رسمية إلى موسكو لمدة يومين؛ لبحث مبادرة وقف إطلاق النار بليبيا والتأكيد على عدم وجود أي دور مستقبلي للميليشيات المسلحة، وأنه لا تفريط في دماء شهداء القوات المسلحة الليبية".

وتابع الصافي: إن "البرلمان العربي سيعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع، يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة، بحضور المستشار عقيلة صالح، والذي سيلقي كلمة أمام البرلمان عن آخر التطورات في الشأن الليبي"، مشيراً إلى أن البرلمان العربي سيصدر قرارًا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

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وأعلنت الخارجية الروسية، يوم الأربعاء الماضي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية وقف إطلاق نار في ليبيا، اعتباراً من يوم 12 يناير.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن في 12 ديسمبر الماضي، بدء المعركة الحاسمة، والتقدم نحو طرابلس (مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا)؛ حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك.

وتصاعدت حدة التوتر على الساحة الليبية بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق بعد إعلان تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.