كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تعتقل 47 متهمًا بالإتجار في البشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، بالتنسيق مع الشرطة الأوروبية (يوروبول)، اعتقال 47 شخصاً لإتجارهم بالبشر ضد أشخاص قادمين من المغرب، حصلوا منهم على أموال لمنحهم أوراق مزورة ومساعدتهم على العبور من الأراضي البريطانية صوب إسبانيا.

وقالت الشرطة الإسبانية، في بيان لها، إن الشبكة تنشط في 18 إقليماً إسبانياً و5 دول أوروبية.

وأضافت الشرطة في بيانها: "المعتلقون يزورون المستندات اللازمة من أجل حصول المهاجرين على تأشيرات لدخول جبل طارق، وبعد وصولهم لهناك يعبرون الحدود بشكل غير شرعي داخل سيارات دفع رباعي".

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وتحصل المنظمة من كل مهاجر مغربي على مبلغ يتراوح بين 7 آلاف وثمانية آلاف يورو للحصول على تأشيرة، يضاف إليه ما بين 500 و700 يورو حال احتاجوا لإقامة مؤقتة أو انتقال من منطقة لأخرى في إسبانيا أو في بلد أوروبي.

وبدأت التحقيقات في هذا الصدد عام 2018 حينما لاحظت شرطة جبل طارق زيادة في أعداد المغربيين القادمين من طنجة بتأشيرة إقامة للمملكة المتحدة، وهو أمر لايسمح بدخول إسبانيا بشكل شرعي.

ووجهت السلطات للمعتقلين تهمتي الانتماء لتنظيم إجرامي والإتجار بالبشر.