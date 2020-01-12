كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهرة لقوات الباسيج أمام السفارة البريطانية بطهران للمطالبة بإغلاقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، اليوم الأحد، في خبر عاجل لها، بتظاهرة لقوات الباسيج أمام السفارة البريطانية في طهران للمطالبة بإغلاقها.

وشهدت عدد من المدن الإيرانية، احتجاجات منددة بالحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي.

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وذكرت مواقع إيرانية، أن الاحتجاجات في العاصمة طهران مستمرة، وتدعو إلى استقالة المرشد الأعلى علي خامنئي، رافعة شعار الموت للدكتاتور

وقد أطلق الحرس الثوري الإيراني صاروخًا على طائرة الركاب الأوكرانية، يوم الأربعاء الماضي، ما أدى إلى إسقاطها ومصرع جميع الركاب الذين كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.



