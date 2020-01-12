كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين تغلق مطار مانيلا الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت هيئة مطار الفلبين، اليوم الأحد، ، حركة الطيران في مطار مانيلا الدولي، بسبب نشاط بركاني، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وقال مدير مطار "مانيلا" الدولي، إن حركة الطيران في المطار، لا تزال "قيد الانتظار"، بعد انتشار "الغبار البركاني" في محيط المطار ومسار الطائرات القادمة والمغادرة من المطار.

وأضاف أن بركان "تال"، بدأ ينشر الرماد بصورة كبيرة، ما قد يشكل خطورة على رحلات الطيران، لذلك قررنا تعليق رحلات الطيران بصورة مؤقتة.

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وبدأت السلطات الفلبينية، إخلاء 3 مدن في مقاطعة "باتانغاس" التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 80 ألف نسمة.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين وعلم الزلازل إن البركان أظهر زيادة في نشاط تصاعد الأبخرة، ما قد يؤثر على خمس مناطق رئيسية بالبلاد، مضيفة أن "ذلك النشاط الأخطر حتى الآن الذي يشده البركان منذ السنوات الماضية".