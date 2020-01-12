كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة قابوس بن سعيد.. الملكة إليزابيث الثانية تتذكر تاريخها الطويل مع السلطان الراحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية بتفاني صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى شعبه في رسالة تعزية إلى السلطنة.

فكتبت "لقد شعرت بحزن عميق لسماع وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، فقد كان إخلاصه لسلطنة عمان وتطورها ورعاية شعبه مصدر إلهام. وسوف نتذكره على قيادته الحكيمة والتزامه بالسلام والتفاهم بين الأمم وبين الأديان".

وأضافت، في عهد الملكة إليزابيث الثانية والسلطان قابوس، تتمتع سلطنة عمان والمملكة المتحدة بعلاقات ممتازة وصداقة حميمة تعود إلى عقود مضت.

وأوضحت "لقد كان صديقًا جيدًا لعائلتي والمملكة المتحدة، ونحن ممتنون لكل ما فعله لزيادة تعزيز أواصر الصداقة بين بلدينا".

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وأعربت عن زيارتها الأولى إلى عمان قائلةً "لا تزال زيارتي الرسمية إلى سلطنة عمان في عام 2010 بمثابة ذكرى عزيزة. وأقدم خالص التعازي للشعب العماني. وأتمنى أن يستمر التاريخ الطويل للصداقة المخلصة بين بلدينا ".

وقد تلقى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور بهذه البرقية من الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية رئيسة الكومنولث بمناسبة وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

وسافر الأمير تشارلز إلى عمان لحضور الأيام الثلاثة الأولى من الحداد على السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد قبل العودة في الوقت المناسب لحضور قمة الأمير هاري ساندرينجهام.