كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات مناهضة للنظام الإيراني خارج جامعة طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة رويترز، أن عشرات المحتجين، تجمعوا خارج جامعة في طهران ورددوا هتافات مناهضة للسلطات العليا.

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران، تظاهرات لليوم الثاني على التوالي في أعقاب اعتراف الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ بعدما ظل لأيام ينفي سؤوليته.

وانطلقت مساء أمس السبت، تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران، وذكرت وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

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وردد المتظاهرون هتافات منددة بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات، وطالبوا برحيل المرشد، وهتفوا: "النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر"، و"الموت للولي الفقيه"، و"قاتل وحكمه باطل"، وفق مواقع إيرانية.

ووصلت التظاهرات، السبت، إلى أصفهان وشيراز. وقام المحتجون بتمزيق صور لقاسم سليماني، رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في غارة أميركية بالعاصمة العراقية بغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني الجاري.