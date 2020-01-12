كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرو هونج كونج يشيدون بفوز رئيسة تايوان تساي إنج ون الساحق في الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المتظاهرون والسياسيون في إقليم هونج كونج بالفوز الساحق الذي حققته رئيسة تايوان تساي إنج ون، في الانتخابات، واعتبروه خطوة أساسية لحركتهم التي تفرض المزيد من الضغوط على الصين.

وقال بعض الذين غادروا المركز المالي الآسيوي بعد ما يقرب من سبعة أشهر من الاحتجاجات العنيفة في كثير من الأحيان، إنهم رحبوا بفوز "تساي" التاريخي بأكثر من 8 ملايين صوت، وهو ما يتجاوز حصيلة أي رئيس سابق، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

من جانبه، قال أحد المتظاهرين في هونج كونج في العاصمة التايوانية، تايبيه، الذي لم يعرف نفسه إلا باسم روجر: "تم رفع الثقل عن كتفي"، مضيفًا، أنه كان يخشى طرده من تايوان إذا ما حصل حزب كومينتانج المعارض للصين على السلطة.

اعتقلت السلطات في هونج كونج الخاضعة للحكم الصيني أكثر من 7 الآف شخص، والعديد منهم بتهمة الشغب التي يمكن أن تحمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقال فينتوس لاو، أحد منظمي مظاهرة حاشدة قوامها ألف شخص في هونج كونج ضد ضد الحزب الشيوعي الصيني: "آمل أن تكون هونج كونج مثل تايوان، في وقت جيلنا القادم، ستكون هونج كونج مكانًا ديمقراطيًا وحرًا".

وأضاف "لاو"، اليوم الأحد: "لهذا السبب، في عام 2020، نحتاج إلى محاربة الاستبداد مع المجتمع الدولي".

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ولوح بعض الحشود بأعلام احتجاج هونج كونج السوداء تحمل شعار "هونج كونج الحرة". و"ثورة الآن"، حيث ألقت "تساي" خطاب النصر يوم السبت.

وقالت "تساي": "أنا أعتقد أن العديد من الدول الديمقراطية في العالم، والعديد من الأصدقاء في هونج كونج، سوف يشعرون بالسعادة حيال قرارنا الجماعي"، مشيراً إلى الثناء في منتديات ومجموعات المحتجين على الإنترنت في هونج كونج على تطبيق مراسلة تليجرام.

انتشر شعار "اليوم تايوان، وغدًا هونج كونج" بعد الفوز الساحق، للتعبير عن الأمل في أن تتمتع هونج كونج هي الأخرى بالديمقراطية الكاملة في يوم من الأيام.

عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997 وسط وعود بأن تمنح درجة عالية من الحكم الذاتي والاقتراع العام في نهاية المطاف.

لكن قبضة الصين المشددة على المدينة وفشل بكين في الوفاء بوعودها قد غذت الاضطرابات، في واحدة من أكبر التحديات الشعبية للحزب الشيوعي الحاكم منذ العودة.

ينسب الكثيرون إلى الاحتجاجات بأنها ساعدت في التأثير على انتخابات تايوان لصالح تساي وتقديم توبيخ إلى بكين.