كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين: إجلاء آلاف السكان بسبب ثوران بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار بركان جنوب العاصمة الفلبينية "مانيلا"، اعمدة رماد عملاقة ترافقه اصوات وهزة اليوم الأحد، مما دفع السلطات لرفع مستوى التأهب وتأمر اجلاء حوالى 8000 من السكان، وفقًا لوكالة أنباء "رويترز" العالمية.

ورفع المعهد الفلبيني لعلم البراكين وعلم الزلازل مستوى التنبيه في بركان تال الهادر إلى "المستوى 3"، مشيرًا إلى "الاضطرابات الصخرية" التي يمكن أن تؤدي إلى "ثوران خطير في أسابيع، حيث تعتبر أعلى حالة تأهب هي المستوى 5، يتم رفعها عند حدوث ثوران صخري.

في أحد الاستشارات، قال المعهد، إنه يوصي بشدة أن يقوم الناس بإخلاء المنطقة المحيطة ببركان تال، الواقع على جزيرة في وسط بحيرة تال، وبلديتين قريبتين "شديدة الخطورة" في مقاطعة باتانجاس كما حذر من " الأخطار المحتملة لتيارات كثافة الحمم البركانية وتسونامي البركاني ".

وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارته في البلاد للصحفيين، إن عملية إجلاء المنطقة قد بدأت بقيادة مسؤولين حكوميين محليين.

وقال المعهد، إن البركان أطفأ الرماد الذي تسبب في ارتفاع عمود يبلغ طوله كيلومترًا واحدًا والذي تسبب فيما بعد في سقوط أشجار في المجتمعات القريبة.

كما كان حوالي 8000 من السكان في خطر ويحتاجون إلى إجلائهم على الفور، وفقًا للمجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، نقلًا عن بيانات وتوصيات المعهد.

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ونصح رئيس المعهد، ريناتو سوليدوم، المجتمعات المحيطة ببحيرة تال باتخاذ تدابير وقائية وتوخي الحذر من الاضطرابات المحتملة في مياه البحيرة المتعلقة بالنشاط البركاني.

وقال سوليدوم، إن الجزيرة بأكملها يجب أن تكون محظورة تمامًا على جميع السكان.

ووصل سقوط الرماد الغزير أيضًا إلى مقاطعة كافيت، مما دفع حكومة المقاطعة إلى تعليق الدراسة يوم الاثنين القادم وحث السكان على البقاء في منازلهم.

وكان الانفجار الهائل وأعمدة الرماد ظاهرة من مدينة تاجايتاي القريبة، وهي مكان شهير لمشاهدة البركان حيث يتدفق السياح خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وقال جون باتريك ين أحد عملاء المطعم في تاجايتاي لرويترز، كنا نتناول الغداء عندما رأينا البركان يندلع، حيث أمطرت بعض الحصى الصغيرة على الارض."

وأضاف، لم أكن أتوقع رؤية هذا المشهد.

