الأمم المتحدة تدخل على خط عرقلة “البوليساريو” للحركة بـ”الكركارات” وغوتيريس يدعو لـ”نزع فتيل التوتر”

بالتزامن مع لجوء جبهة “البوليساريو” الانفصالية إلى عرقلة حركة معبر الكركارات، وتهديدها لعبور رالي “أفريكا إيكو رايس”، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بـ“السماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة” بالمعبر ذاته، داعيا إلى “الامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة”.

وأعرب الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، عن “القلق” إزاء التوترات المتزايدة في الصحراء، بالتزامن مع عبور سباق “أفريقيا إيكو ريس” معبر الكركرات.

وأكد غوتيريس أنه “من المهم السماح بمرور حركة مدنية، وتجارية منتظمة، والامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة” بالكركرات، مهيبا بـ “جميع الجهات الفاعلة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ونزع فتيل أي توترات”.

Advertisements

وجدد الأمين العام، أيضا، التأكيد على “التزام الأمم المتحدة بدعم الأطراف للتوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف للنزاع في الصحراء وفقا لقرارات مجلس الأمن”.

وتجدر الإشارة إلى أن رالي “أفريقيا إيكو ريس”، الذي يربط موناكو بدكار مرورا بالمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، بلغ هذه السنة دورته الثانية عشرة، والتي استبقتها جبهة “البوليساريو” الانفصالية بتوجيه تهديدات للمشاركين فيه بدعوى “حق الدفاع”.

وكانت سيارة من بعثة “المينورسو” قد حلت، أمس السبت، بمعبر الكركارات، ووقفت عند لجوء محسوبين على الجبهة الانفصالية لعرقلة السير بالمعبر الحدودي.