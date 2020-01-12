“stand up” يغضب الأساتذة.. وصفهم بـ”المتسولين” ويعاقبون كل تلميذ لم يقدم لهم الهدايا

راسلت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل أيام، رئيسة الهياة العليا لاتصال السمعي البصري، لطيفة خرباش، احتجاجا على ما أسمته” إهانة وتحقير رجال التعليم من طرف القنوات العمومية”.

وقالت النقابة المذكورة، في المراسلة التي توصل “اليوم 24 “، بنسخة منها، إن القنوات العمومية دأبت على إهانة، وتحقير نساء ورجال التعليم العمومي”.

وأشارت النقابة الوطنية للتعليم إلى أن “ما جاء في البرنامج الكوميدي،stand up، الذي بثته القناة الأولى، يوم السبت الماضي، والذي وصف فيه ضيف البرنامج “المدرس” بـ”الشراهة”، و”التسول” لدى تلامذته”.

وأضافت النقابة المذكورة أن “ضيف البرنامج اتهم الأستاذ بمعاقبة كل تلميذ لم يقدم له الهدايا، والأتاوات”، مما يتنافى مع الأهداف، والقواعد العامة، المؤطرة لعمل القناة، الواردة في دفتر تحملاتها، ويؤثر سلبا على مكانة المعلم في المجتمع، ويضعف مردودية منظومة التربية والتكوين”.

وطالبت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في المراسلة المذكورة، “بإجراء تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية، لإيقاف هذا المسلسل الحاط من كرامة رجال ونساء التعليم”، حسب تعبيرها.