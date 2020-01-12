نبض_الشبكة: تظاهرات في إيران تضامنا مع ضحايا الطائرة الأوكرانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر عشرات الإيرانيين في طهران أمس السبت، أمام جامعة أمير كبير في طهران، تضامنا مع ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت جرّاء خطأ بشري في النظام الدفاعي الجوي الإيراني، الأربعاء الماضي، لتنتشر فيديوهات المظاهرات على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثنى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، حول العالم، بمن فيهم الإيرانيين، على خروج المتظاهرين إلى الشوارع مبدين الدعم لهم، ولمطالبهم.

وكانت التظاهرات، أبرز ما شغل الإعلام العالمي، ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت مقاطع الفيديو وثقت الاحتجاجات، بشكل واسع، خوفًا من قطعٍ جديد للإنترنت تعمد إليه السلطات، على غرار ما فعلته قبل أسابيع، عندما خرج الإيرانيون للاحتجاج على النظام، أسفرت عن مقتل 1500 شخص.

وغرد مواطن إيراني، ايدين فرحماند: " تجمهر كبير على باب جامعة أمير كبير، وان احتجاجات 7 كانون الثاني/ يناير، آخذة في الازدياد".

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وغرد بورزو داراجاهي: " يا للعجب، طلاب إيرانيون يحتجون ضد النظام، أمام جامعة أمير كبير، هاتفين بـ'الاستقالة غير كافية، الملاحقة القضائية ضرورية'".

وغرّد مواطن آخر، باسم دكتور لوكاس: "طلاب الجامعة يمزقون صورة سليماني، قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني".

وغرّد محمد مجيد الأحوازي: "احتجاجات ليلية في طهران الآن وشعارهم : الموت للديكتاتور. مهم الناس تخرج مساء اليوم .. إذا خرجت ، سيكون موقف النظام صعب جداً.!"

وغرد حساب"ايران انترناشونال- عربي": "عاجل : مظاهرات في طهران متظاهرون في #طهران، احتجاجا على إسقاط #الطائرة_الأوكرانية، يهتفون: "الموت للولي الفقيه، مع كل هذه الجرائم، خلال هذه السنوات"