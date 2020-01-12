ارتفاع نسبة طالبي العمل العرب بـ14%

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت نسبة البطالة في إسرائيل، في العام 2019، بـ0.2%، من 3.8% إلى 4%، وفقا لمعطيات نشرتها خدمات التشغيل اليوم، الأحد.

وكان معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أشارت إلى انخفاض نسبة البطالة من 7.5% في العام 2015 إلى 3.6% في العام 2017، لكن نسبة البطالة سجلت ارتفاعا بـ0.2% في كل واحد من العامين 2018 و2019.

وارتفع عدد طالبي العمل من 160.7 ألفا في العام 2018 إلى 161.6 ألفا في العام 2019. وفيما متوسط نسبة البطالة في منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بلغت 3.5%، فإن نسبة البطالة في إسرائيل مرتفعة نسبيا ووصلت إلى 4%.

وخلال العام 2019، تم فصل أو استقالة قرابة 20,800 شخص في إسرائيل شهريا. وأكثر من نصفهم فُصلوا من مكان عملهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 3.75% قياسا بالعام الذي سبقه.

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وكان 45% من طالبي العمل، العام الفائت، في سن تتراوح ما بين 35 – 44 عاما، و34% في سن 18 – 34 عاما، و20% في سن تزيد عن 55 عاما.

وانخفض امتثال المواطنين من طالبي مخصصات الدخل، بين العامين 2015 – 2019، بحوالي 44%، من 110 آلاف إلى 62 ألفا شهريا. ونسبة هؤلاء كانت 1.47% من قوة العمل في العام الماضي، بينما كانت نسبتهم 2.89% في العام 2015.

وحسب تقرير الخدمات الاجتماعية، فإن انخفاض عدد طالبي العمل جرى في كافة المناطق، في الأعوام 2014 - 2018. لكن في العام 2019، كانت الزيادة الأساسية في طالبي العمل في منطقة القدس، التي ارتفع عدد طالبي العمل فيها من 17 ألفا إلى 18 ألف طالب عمل. وارتفعت نسبة الأكاديميين طالبي العمل بـ5% خلال الأعوام 2013 – 2019.

وسجلت نسبة طالبي العمل العرب، مخصصات البطالة ومخصصات ضمان الدخل، ارتفاعا في السنوات الأخيرة، حسب التقرير. وارتفعت نسبة طالبي العمل اليهود بـ4.97% في العامين 2018 و2019، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 14% بين العرب، ومن 14,102 إلى 16,750. وقد بدأ ارتفاع نسبة طالبي العمل العرب في العام 2017.