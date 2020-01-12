سفراء أوروبيون يصلون إلى العاصمة عدن

الأحد 12 يناير 2020

وصل الى مطار عدن الدولي اليوم عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن والذي كان في استقبالهم امين عام المجلس المحلي بدر معاون.



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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، يضم الوفد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج، والسفير الفرنسي كريستيان تيستو، وسفير الاتحاد السويسري غير المقيم لدى اليمن بالز اببلانالب وسفير الدنمارك اوله موسبي.

ومن المقرر أن يلتقي السفراء، رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وعدد من المسؤولين الحكوميين.