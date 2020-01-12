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شكرا لقرائتكم خبر عن محلل عسكري لا يستبعد أن تتحمل قطر تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية ويكشف الأسباب والان مع التفاصيل
الأحد 12 يناير 2020
لا يستبعد مراقبون عسكريون أن تتحمل دولة قطر تعويضات الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني قبل أيام خلال قصفه لقواعد أمريكية في العراق رداً على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني .
وأعتبر المراقبون الزيارة المفاجئة التي قام بها تميم إلى طهران، اليوم الأحد، بعد زيارة إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، تأكيد على أن طهران إستدعت تميم لتحميله مسؤولية دفع التعويضات التي تزيد عن ثلاثة مليار دولار .
وقال المحلل العسكري، العميد عبدالله الجعفري، في تصريحات صحفية أن إيران قد تستخدم قضية إنطلاق الطائرة التي إستهدفت سليماني من طائرة العديد من أجل إبتزاز قطر وإجبارها على دفع التعويضات .. مشيراً إلى أن زيارة تميم في مثل هذا الظرف الحساس إلى إيران ليس له تفسير واحد وهو دفع التعويضات لتأكيد الولاء والطاعة لإيران .
وأشار الجعفري، إلى أن قطر سبق وأن تعرضت للإبتزاز من تركيا التي هددت قطر في أكثر من مرة بالتخلي عنها وسحب قواتها في حال لم توافق على زيادة إستثماراتها ودعم الإقتصاد التركي الذي أضحى شبه منهار .
ولفت الجعفري أن تعنت قطر ورفضها العودة إلى المحيط العربي قد يكلفها الكثير من الأموال التي ستقوم كلاً من إيران وتركيا بسحبها منها تحت مزاعم الحماية والعلاقات الثنائية .
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