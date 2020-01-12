شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون يكشفون ما وراء زيارة تميم إلى طهران والان مع التفاصيل

الأحد 12 يناير 2020 وصل أمير قطر تميم بن حمد إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة مفاجئة، فيما وصفتها وكالة أنباء قطر بـ"الرسمية" .

وبالتزامن ترددت الأنباء عن تكفل أمير قطر بدفع تعويضات الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخ . Advertisements وأشار مراقبون إلى أن زيارة تميم التي يزعم أنها رسمية، جاءت في ظرف حساس يتمثل بإعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية . واضافت الأنباء أن حمد قدم ثلاثة مليارات دولار إلى إيران لدفع تلك التعويضات خاصة بعد أن تعهدت الاخيرة بدفع التعويضات للخروج من الأزمة التي أوقعها فيها الحرس الثوري خلال محاولته الرد على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال، قاسم سليماني .

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