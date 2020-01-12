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الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

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رحبت جامعة الدول العربية بإعلان كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي عن وقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من اليوم.

ودعت الجامعة العربية، في بيان اليوم، الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف العمليات القتالية والعمل على خفض مظاهر التصعيد في الميدان والانخراط بحسن نية في الجهود التي ترمي إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة ووفق الإطار العام الذي تدعمه عملية برلين.

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