تغريدة ترامب بالفارسية ووضع إيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.



على الصعيد السياسي تطالعون: الرئيس الأمريكي ترامب يغرد بالفارسية للمرة الأولى: ”أتعهد بدعم شعب إيران“، وبعد لقاء أردوغان.. أحزاب تونسية تتجه لسحب الثقة من الغنوشي، والجيش الليبي يعلن وقفا مشروطا لإطلاق النار بالمنطقة الغربية، ومفاوضات مرتقبة بين حكومة السودان و“الشعبية – شمال“، ووزير دفاع بريطانيا يدعو لعدم الاعتماد على أمريكا عسكريا، وسفير بريطانيا بإيران ينفي مشاركته في أي احتجاجات ويندد بتوقيفه.

وتقرأون في الاقتصاد: تراجع إنتاج النفط في أذربيجان الشهر الماضي، وارتفاع جماعي لأسعار العملات الرقمية المشفرة أمام الدولار وفرنسا تسعى للتوصل إلى تسوية لإنهاء إضراب النقل.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والرياضة والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.



للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا.