نواب البرلمان: نفوض الرئيس والجيش باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، دعمهم وثقتهم فى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية، وتفويضهم فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومى المصرى، معلنين دعمهم الكامل للشعب الليبى ورفض أى اعتداء على ليبيا، مؤكدين أن محاولة تركيا إرسال قوات إلى ليبيا هو نهب ثروات الدولة الليبية وتهديد مصر.

وقال النائب اللواء أحمد نبيل مدين، إن تجاهل المجتمع الدولى لما يحدث فى ليبيا هو تجاهل لإرادة الشعب الليبى، متابعا: "أؤيد قرار الدولة المصرية بدعم الشرعية فى ليبيا ونجدد الثقة فى رئيس الجمهورية".

بدوره، قال النائب محمد سليم: "ندين الاعتداء السافر على ليبيا ومحاولات تركيا التدخل فى شئون ليبيا، وهو اعتداء الغرض منه سرقة ثروات ومقدرات ليبيا"، مشيرا إلى تكاتف جميع الدول العربية من أجل الوقوف مع الحق، فهناك برلمان ليبى له الشرعية، "وهناك جيش ليبى نطالب برفع العقوبات من مجلس الأمن عليه".

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فيما، وصف النائب محمد الحسينى، جلسة اليوم فى البرلمان المصري بالتاريخية، حيث شهدت حضور رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، ووقوف البرلمان المصرى داعما لليبيا وشعبها، قائلا: "رأينا الأغلبية والمعارضة يدعمون الشعب والجيش الليبى، ورغم الظروف الصعبة حولنا إلا أن القيادة السياسية واعية ومدركة تماما لما يحدث، فحدودنا مع ليبيا نحو 1200 كيلو، والمؤامرة الكبيرة من الخونة إنهم عايزين الجائزة الكبرى مصر، وما حدث اليوم رسالة للعالم كله أن البرلمان المصرى على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية".

من جانبه، قال النائب اللواء إبراهيم القصاص، إن جلسة اليوم فى البرلمان لها مدلولات، إن مصر ملاذ المظلومين والمضطهدين فى العالم، والجميع يعلم أن الاعتداء على ليبيا مقصده الاستعمار الاقتصادى واستعمار للثروات، مشيرا إلى أن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسليح الجيش المصرى هدفه الحفاظ على أمن ومقدرات الوطن، وليبيا هى البعد الاستراتيجى للأمن القومى المصرى، فمصر فيها خير أجناد الأرض، متابعا: "تحية للجيش المصرى، وتحية للرئيس السيسى، مصر بلد الأمن والأمان، وهى من صدرت الإسلام لجميع دول العالم".

وقال النائب رياض عبد الستار: "نحن بصفتنا ممثلى الشعب المصرى، نفوض القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية فى اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الأمن القومى المصرى، ونحن على أهبة الاستعداد أن نكون مجندين فى الجيش المصرى، وعلى استعداد أن نفدى مصر بدمائنا، 100 مليون مصر على استعداد أن يضحوا بأنفسهم فداء لمصر، وندعم أمن ليبيا وشعبها".