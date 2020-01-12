شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية البرلمان" تستقبل وفدا سويديا بحضور بعض شباب البرنامج الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعا برئاسة كريم عبد الكريم درويش مع وفد لجنة التأمينات الاجتماعية بالبرلمان السويدى لمناقشة آفاق العلاقات المصرية السويدية.

أكد كريم عبد الكريم درويش للوفد السويدى، على رفض مصر للتدخلات الخارجية فى قضايا المنطقة والتى زادت من معاناة شعوب المنطقة وقوضت سبل الاستقرار السياسى فى تلك الدول وخاصة تلك المرتبطة بإرسال قوات عسكرية لمفاقمة الأوضاع فى تلك الدول مما يعزز من أزمة اللاجئين والمهاجرين والتنظيمات والميلشيات الإرهابية فى تلك الدول وهو ما يتناقض مع تحقيق السلم والأمـن والاستقرار والتنمية فى المنطقة ودولها.

وقد استعرض كريم درويش للوفد السويدى الجهود المتكاملة التى بذلتها مصر لمجابهة الهجرة غير الشرعية واستيعاب ما يناهز 6 مليون مهاجر ولاجئ فى مصر؛ فمصر تعمل على تحقيق الاستقرار السياسى فى المنطقة والتنمية لمنع تدفق المهاجرين، كما قادت جهودًا على المستوى الوطنى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتمكين المرأة.

ولفت كريم درويش لأهمية الأمن المائى المصرى وما تمثله قضية مياه النيل من أهمية مستعرضا الثوابت المصرية تجاه مياه النيل وعلاقات مصر بأشقائها فى دول حوض وعدم ممانعة مصر فى مشروعات التنمية شريطة عدم الإضرار بالأمن المائى المصرى فى ظل التوجهات التنموية المصرية الراهنة لتحقيق التنمية التى تعد العامل الرئيسى فى منع الهجرة غير الشرعية.

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ومن جانبهم فقد أبدى أعضاء الوفد السويدى سعادتهم بقاء لجنة العلاقات الخارجية والنقاشات المستفيضة التى تطرقت للدور المصرى الرائد فى المنطقة والعالم معتبرين أنها بداية لسلسلة من اللقاءات لتعزيز العلاقات الثنائية والمشاورات حول القضايا الإقليمية والدولية.

وقد حضر اللقاء بعض شباب البرنامج الرئاسى وقيادات مبادرة رؤية وطن 2030 حيث أكد الوفد السويدى على ما تقوم به مصر لتمكين الشباب المصرى وانخراطهم فى العمل العام.