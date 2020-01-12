شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. عقيلة صالح يؤكد أهمية مساهمة مؤسسات الدولة المصرية فى حل المشكلة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، إن ليبيا تواجه هجمة شرسة وتدخلا سافرا من بعض الأطراف وفى مقدمتها تركيا، مؤكدًا أهمية مساهمة مؤسسات الدولة المصرية فى حل المشكلة الليبية.

وأعرب صالح، فى كلمة خلال فى مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، عن شكر بلاده لمصر على موقفها الواضح والذى يشهد له التاريخ، متابعًا: "مصر لم تتخل عنا يوما، ونقدم الشكر لمصر شعبا ورئيسا وحكومة لمساندتهم للشعب الليبى، وإننا لن ننسى لمصر هذا الموقف".

ولفت صالح، إلى أن الشعب المصرى يقف إلى جانب الشعب الليبى فى أزمته الراهنة، وأن هذا ليس بجديد على مصر وقيادتها وشعبها.

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ونوه رئيس البرلمان الليبى، أن الشعب الليبى أراد التغيير وبناء دولة مدنية ودعمه فى ذلك وقتها المجتمع الدولى، إلا أنه ترك ليبيا وشعبها فى منتصف الطريق فى مواجهة الإرهاب والميلشيات المسلحة، ما جعل إقامة الدولة فى ليبيا طريقا صعبا.

وأكد صالح، أن "اتفاق الصخيرات" لم يعد له وجود فى ظل الممارسات التى يقوم بها فايز السراج (رئيس حكومة الوفاق)، لافتًا إلى أن توقيع مذكرتى التفاهم بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج والرئيس التركى رجب طيب أردوغان يدخل ليبيا والمنطقة فى توترات كبيرة.

ووصف ما قامت به حكومة السراج والرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأنها "خيانة للشعب الليبى وانتهاك لصلاحيات البرلمان المنتخب"، متابعًا: "إن هاتين المذكرتين لا قيمة لهما، وإن أردوغان أدرك الفشل والخسارة فسعى إلى الإيحاء بأن ليبيا ولاية عثمانية".

وشدد صالح إلى أن تركيا تعمل على نشر ديكتايوريتها الفاشية فى ليبيا وتسعى إلى تدمير منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.