شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس النواب الليبى: تركيا تبذل محاولات بائسة لنشر الفوضى بالأراضى الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، تحية للشعب المصرى ولرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء البرلمان، على موقفهم المساند لليبيا فى أزمتها الراهنة، جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصرى، برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم الأحد.

وقال عقيلة، إن التاريخ لن ينسى تسجيل مواقف وصفحات مضيئة لليبيين فى مواجهة، ما تعرضوا له من عدوان تركى، لافتاً إلى أن الشعب الليبى أراد التنمية والعيش فى حياة أفضل، إلا أنه وجد نفسه أمام "ضباع" العمليات الإرهابية، بقيادة دول تدعى الإسلام.

وأكد المستشار عقيلة صالح، أن ليبيا لا تستعدى أحدا، وإنما تدافع عن حقوقها المشروعة في الحفاظ على أراضيها، لافتا إلى أن تركيا تنفذ محاولات بائسة لنشر الفوضى فى الأراضي الليبية، من خلال حربا بالوكالة لصالح بعض الجماعات الإرهابية.

وأشاد رئيس مجلس النواب الليبى، بالموقف المصري والقوات المسلحة المصرية المساندة للقضية الليبية فى رفض التدخلات العسكرية التركية على الأراضي الليبية، وما تمثله من انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية.

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