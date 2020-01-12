ريال مدريد يفاجئ “الشياطين الحمر” ويحسم صفقة نجم أجاكس الهولندي

أكدت صحيفة “ذا صن” البرطانية، اليوم الأحد، حسم نادي ريال مدريد الإسباني لمفاوضاته مع الهولندي داني فان دي بيك، مهاجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي، من أجل ضمه إلى صفوفه.
وحسب الصخيفة نفسها، فإن نادي مانشستر يونايتد ربط اتصالات مباشرة مع اللاعب وناديه من أجل التعاقد مع اللاعب المذكور، قبل أن يتفاجأ بكون ريال مدريد قد توصل معه لاتفاق رسمي يقضي بانتقاله إليه.
وشددت الصحيفة على أن الريال حسم صفقة مهاجم الأجاكس مقابل 47 مليون جنيه استرليني، وسيتقاضى راتبا شهريا مقدرا بـ100 ألف جنيه استر ليني شهريا، ما يعني أنه سيتقاضى 4 أضعاف ما كان يحصل عليه في فريق العاصمة الهولندي.
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