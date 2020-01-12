تشافي يوافق على خلافة فالفيردي وتدريب برشلونة – التفاصيل

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني قد حسم هوية المدرب الجديد للفريق الذي سيخلفا لمدرب الحالي المثير للجدل، إرنستو فالفيردي، بعد أن كثر حوله الحديث، وتعرضه لانتقادات لاذعة من طرف أنصار النادي من كل أنحاء العالم.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأحد، فإن العميد السابق للفريق تشافي هيرنانديز، المدرب الحالي لنادي السد القطري، سيكون هو خليفة فالفيردي، لكن الصيف المقبل وليس في أقرب المواعيد.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن إداري النادي أقنعت تشافي بالإشراف على الفريق، لكن الأخير اشترط بدأ مهمته الصيف المقبل، وليس في الوقت الجالي، وذلك بهدف انهاء موسمه في قطر.

المصدر نفسه، شدد أيضا على أن نجوم “البلاوغرانا”، يتقدمهم ميسي، لا يمانعون أبدا في إشراف تشافي على الفريق.

وتعرض فالفيردي لانتقادات لاذعة من طرف أنصار النادي من كل أنحاء العالم، خاص بعد الإقصاء الأخير من كأس “السوبر” على يد أتليتيكو مدريد.