مؤلم.. مصرع رضيع بعد سقوط جهاز “تلفاز” على رأسه ضواحي الفقيه بن صالح

لقي رضيع مصرعه، ليلة أمس السبت، في حادث مفجع، بعد سقوط جهاز “تلفاز” عليه داخل منزله، في دوار ولاد حديدو في الفقيه بن صالح.

مصادر “اليوم24″، أفادت أن الهالك، يبلغ من العمر حوالي سنة، ولقي مصرعه جراء نزيف حاد في راأسه بعد سقوط جهاز التلفاز عليه بشكل مفاجئ.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، التي حاولت إنقاذ الطفل، لكن حدة النزيف عجلت بوفاته وأودعت جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الفقيه بن صالح، وفتح تحقيق حول الحادث، الذي خلف حزنا عميقا لدى عائلة الرضيع.