كأس “الكاف” – بركان وحسنية أكادير يبحثان عن وضع قدم أولى في دور الربع

يخوض سفيرا الكرة المغربية في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم الأحد، رابع جولات مجموعات المنافسة، وذلك عندما يحل فريق النهضة البركانية ضيفا ثقيلا على موتيما بيمبي الكونغولي، فيما يستقبل حسنية أكادير فريق سان بيدرو الإفواري.

الفريق البركاني، المنتشي بصدارته المحلية، يحل على الساعة الثانية من ظهر اليوم، ضيفا ثقيلا على الفريق الكونغولي، الذي يعتبر من أكثر الأندية جماهيرية في هذا البلد، وعينه على العودة بنتيجة إيجابية تقربه من التأهل الرسمي للدور الثاني.

طارق السكيتيوي، مدرب الفريق البرتقالي، يعلم جيدا أن الهزيمة في هذه المباراة، تعني إتاجة الفرصة لباقي الخصوم على منافسته على بطاقة المرور، وهو الأمر الذي يرغب في تفاديه في هذه المباراة.

وفي حال ما حقق النهضة البركانية الانتصار، مع تعثر زاناكو الزامبي، فذلك يعني تأهل الفريق المغربي بشكل رسمي للدور الموالي.

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مساء اليوم، وعلى الساعة الثامنة، سيكون ممثل الكرة المغربية الثاني في هذه المسابقة، حسنية أكادير، أمام فرصة ثمينة من أجل وضع قدم أولى في الدور الموالي، عندما يستقبل فريق سان بيدرو الإفواري.

محمد فاخر، الذي حقق نتائج “كارثية” على المستوى المحلي، يرغب في جعل هذه المباراة مناسبة للصلح مع الجماهير، ولما لا عودة الثقة للاعبين التي فقدوها في ما سلف من المباريات.

ويحتل الحسنية المركز الأول في هذه المجموعة الرابع، برصيد 7 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن بارادو الجزائي، والفوز في هذا النزال، يعني حاجة الفريق السوسي لنقطة وحيدة في مباراتيه القادمتين من أجل ضمان التأهل للدور الثاني.