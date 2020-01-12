حورة: حظر نشر تفاصيل جريمة قتل ساهر أبو القيعان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استصدرت الشرطة من محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، اليوم الأحد، أمر حظر نشر في ملف التحقيق بملابسات جريمة قتل الشاب ساهر محمد شحدة أبو القيعان (25 عاما) في قرية حورة، مساء أمس السبت،

وبموجب قرار المحكمة فإن حظر النشر يشمل تفاصيل التحقيق وهو ساري المفعول لغاية يوم 18 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وتوفي الشاب ساهر أبو القيعان، مساء أمس، متأثرا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها في شجار وقع بالقرية تخلله إطلاق نار وإلقاء حجارة، فيما أصيب شابان بجروح وصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة، نقلا على إثرها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

3 جرائم قتل بالمجتمع العربي منذ مطلع العام 2020

ومنذ مطلع العام الجاري 2020، اقتُرفت 3 جرائم قتل في المجتمع العربي سقط ضحيتها، ساهر أبو القيعان من حورة، وحمادة طه من كفر قاسم، والفتى محمود العبيد من الرملة، علما أنه في العام الماضي قُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، كما قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.