ريال مدريد يحسم صفقة مميزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني فاز على مانشستر يونايتد الإنجليزي في المنافسة على ضم أحد اللاعبين المميزين.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد كان يستطيع الحصول على خدمات الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب وسط أياكس، في الصيف الماضي مقابل 20 مليون إسترليني فقط.

وبعد أن عقد الشياطين الحمر الكثير من المحادثات مع اللاعب في الصيف الماضي، قرر النادي إيقاف الصفقة.

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وأشارت إلى أن يونايتد عاد لمطاردة فان دي بيك بالميركاتو الشتوي الجاري، بسبب حاجة المدرب أولي جونار سولسكاير إلى ضم لاعبين أصحاب جودة عالية بخط الوسط.

وأوضحت "ذا صن" أن يونايتد فوجئ بأن ريال مدريد حسم الصفقة ووافق على ضم اللاعب الهولندي مقابل 47 مليون إسترليني.

وقالت الصحيفة إن راتب فان دي بيك رفقة ريال مدريد سيصل إلى 100 ألف إسترليني أسبوعيًا، وهو أربعة أضعاف ما يحصل عليه حاليًا رفقة أياكس.